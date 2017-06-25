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Дальнее зарубежье 25.06.2017 11:24

Асад совершил праздничную молитву в мечети в городе Хаме - СМИ

Президент Сирии Башар Асад совершил молитву в одной из мечетей города Хама по случаю праздника Ураза-байрам, сообщили в воскресенье западные СМИ.

Это стало первым публичным появлением сирийского лидера с начала года, отмечают издания.

Пресс-служба Б.Асада распространила фотографии того, как он на рассвете совершает молитву в мечети Ан-Нури.

Сирийского президента сопровождали министр вакуфов Сирии Мухаммед Абдель-Саттар Сайед и верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун.

Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр) знаменует собой окончание поста, длившегося на протяжении месяца Рамадан. Согласно учению ислама, именно в этот месяц Аллах ниспослал людям Коран.

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Тэги: СИРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МОЛИТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]