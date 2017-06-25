Асад совершил праздничную молитву в мечети в городе Хаме - СМИ

Президент Сирии Башар Асад совершил молитву в одной из мечетей города Хама по случаю праздника Ураза-байрам, сообщили в воскресенье западные СМИ.

Это стало первым публичным появлением сирийского лидера с начала года, отмечают издания.

Пресс-служба Б.Асада распространила фотографии того, как он на рассвете совершает молитву в мечети Ан-Нури.

Сирийского президента сопровождали министр вакуфов Сирии Мухаммед Абдель-Саттар Сайед и верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун.

Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр) знаменует собой окончание поста, длившегося на протяжении месяца Рамадан. Согласно учению ислама, именно в этот месяц Аллах ниспослал людям Коран.