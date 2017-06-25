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Дальнее зарубежье 25.06.2017 12:28

Россия десятилетиями пыталась подорвать демократию в США, утверждает директор ЦРУ

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что попытки России подорвать демократию в США продолжаются многие годы.

"Разведывательное сообщество говорило, что в эти выборы (2016 года - ИФ) вмешивались русские и делали это не самым оригинальным способом. Они делали это на протяжении очень долгого времени, и Россия десятилетиями пытается подорвать американскую демократию", - сказал М.Помпео он в интервью телеканалу MSNBC.

"В некотором роде это не новость, но это определенно в большей степени акцентирует внимание на нашей способности думать, как их остановить", - добавил М.Помпео.

При этом на вопрос, есть ли у него доказательства российского вмешательства в выборы в США, М.Помпео ответил отрицательно.

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Тэги: ЦРУ, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]