В Конгрессе США звучат предложения о выходе страны из ДРСМД - СМИ

Группа конгрессменов предложила администрации Дональда Трампа вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет Politico.

Авторы инициативы обвиняют Россию в нарушении условий этого договора и считают нецелесообразным дальнейшее соблюдение его со стороны США. В частности, глава комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс называет продолжение такой политики "безответственным".

Однако в Пентагоне, Госдепе и Совете национальной безопасности США нет уверенности насчет выхода из ДРСМД. Многие в администрации Д.Трампа полагают, что это может привести к полноценной гонке вооружений, и уверены, что договор отвечает интересам национальной безопасности страны.