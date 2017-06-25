Причастные к терактам в Брюсселе и Париже боевики ИГ планировали взрыв на ЧЕ-2016 во Франции - радио

Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ), причастные к терактам в Париже и Брюсселе, планировали террористический акт во время Чемпионата Европы по футболу во Франции в 2016 году, сообщила в воскресенье радиостанция "Франс энтер" со ссылкой на одного из арестованных.
По ее данным, террористы планировали теракт при помощи автомобиля или грузовика, начиненного взрывчаткой.
М.Абрини, рассказавший в суде эту информацию, был арестован в апреле 2016 года в Брюсселе. СМИ прозвали его "мужчиной в шляпе", так как именно в этом головном уборе он был запечатлен камерами видеонаблюдения в аэропорту Брюсселя. М.Абрини был сообщником смертников, совершивших теракт в брюссельском аэропорту, однако по каким-то причинам совершать самоподрыв тогда в итоге не стал.
Позже он заявлял, что выступает "против терактов". Он также рассказал, что ИГ оказывало на смертников давление: "Нам говорили, что мы должны идти до конца, что мы не должны сдаваться".
Европейские СМИ напоминают, что совершение теракта при помощи начиненного взрывчаткой транспортного средства, является одним из излюбленных методов ИГ. В своем докладе в декабре 2016 года Европол сообщал, что подобный теракт может произойти в Европе.
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