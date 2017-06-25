Эрдоган объяснил свой обморок в мечети скачком давления из-за диабета

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нормально себя чувствует, несмотря на случившийся ранее у него обморок.

"Слава богу, теперь все хорошо", - приводит его слова газета "Хюрриет".

"У меня случился небольшой скачок давления, связанный с моим диабетом", - рассказал турецкий лидер.

Ранее стало известно, что Р.Эрдоган потерял сознание в одной из мечетей в Стамбуле. На место происшествия тут же была вызвана "скорая помощь".

Пока медики оказывали президенту Турции необходимую помощь, журналистов к мечети не пускали.