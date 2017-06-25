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Дальнее зарубежье 25.06.2017 13:33

Большинство жителей ЕС не доверяют СМИ, а в 18 странах союза только меньшинство верит своему правительству - опрос

Большинство жителей Европейского союза с недоверием относятся к средствам массовой информации, а 18 странах ЕС правительству доверяет меньшинство, показал проведенный в апреле опрос "Евробарометр".

В 10 странах-участницах ЕС, включая Швецию, Финляндию, Германию и Эстонию, национальному правительству доверяет большинство жителей.

В 18 странах ЕС из 28, в число которых входит и Латвия, правительству доверяет меньшинство жителей. В Латвии своему правительству верят всего 27%, в Литве - 35%. Еще меньше доверяют правительству жители Хорватии, Франции, Испании, Словении и Греции. С 2016 года доверие жителей к правительству в 23 странах ЕС, включая Эстонию и Литву, выросло, а в Испании и Латвии упало.

Судебной системе в целом доверяют 52% жителей ЕС, не доверяют 44%. Уровень доверия колеблется от 86% в Дании до всего 16% в Словении. В 12 странах ЕС судебной системе доверяет большинство жителей, в их число входит и Эстония, где этот показатель составляет 60%.

Меньше всего судебной системе доверяют жители Словении и Болгарии, в Латвии ей не доверяют 56%, а доверяют только 34% опрошенных. В Литве судебной системе не доверяют 48% жителей. С 2015 года доверие к судебной системе больше всего выросло в Италии, в Латвии и Литве оно не изменилось, в Эстонии немного возросло.

СМИ доверяют лишь 34% граждан ЕС, а не доверяют - 61%. Большинство жителей верит СМИ лишь в Финляндии (61%) и Португалии (57%). В Эстонии СМИ не верят 52%, в Латвии - 53%, в Литве - 50% респондентов.

47% опрошенных доверяют ЕС, 46% - не доверяют. С 2015 года доверие к ЕС возросло. В 18 странах-участницах Европейскому союзу доверяет большинство жителей, в первую тройку по этому показателю входят Мальта (66%), Литва и Нидерланды (64%). В Латвии этот показатель составляет 47%, в Эстонии - 54%.

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Тэги: ЕС, ЖИТЕЛИ, СМИ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]