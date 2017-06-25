Двух вооруженных бандитов уничтожили силовики Дагестане - источник

Силовики устанавливают личности двух уничтоженных в Дагестане вооруженных мужчин, стрелявших по полицейским, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"В субботу в городе Хасавюрте сотрудники правоохранительных органов хотели остановить для проверки документов двух подозрительных мужчин. На просьбу стражей порядка остановиться, эти лица начали стрелять по ним. Ответным огнем их пришлось нейтрализовать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время, силовики выясняют, имеют ли ликвидированные бандиты связь с террористическими организациями.

Официальной информацией по этому поводу "Интерфакс" не располагает.