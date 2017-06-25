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Регион 25.06.2017 13:55

Двух вооруженных бандитов уничтожили силовики Дагестане - источник

Силовики устанавливают личности двух уничтоженных в Дагестане вооруженных мужчин, стрелявших по полицейским, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"В субботу в городе Хасавюрте сотрудники правоохранительных органов хотели остановить для проверки документов двух подозрительных мужчин. На просьбу стражей порядка остановиться, эти лица начали стрелять по ним. Ответным огнем их пришлось нейтрализовать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время, силовики выясняют, имеют ли ликвидированные бандиты связь с террористическими организациями.

Официальной информацией по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДАГЕСТАН, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]