Более 250 тыс. мусульман приняли участие в утренней молитве в Москве в честь праздника Ураза-Байрам

Правонарушений во время утренних служб в столичных мечетях в честь праздника Ураза-Байрам не зафиксировано, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального округа войск Росгвардии.
"Более 3 тыс. военнослужащих Центрального округа войск национальной гвардии РФ и сотрудников Главного управления Росгвардии по Москве охраняли общественный порядок и обеспечивали общественную безопасность у Исторической мечети на улице Малотатарской, Московской соборной мечети на Проспекте Мира, Мемориальной мечети на Поклонной горе, мечети Ярдям в Отрадном и на дополнительных площадках", - сообщили в пресс-службе.
"В Москве более 250 тыс. мусульман приняли участие в утренней совместной молитве и проповеди", - отметил собеседник агентства.
В этот день заканчивается пост, который мусульмане соблюдали на протяжении священного месяца Рамадан.
"Благодаря слаженной работе сотрудников Росгвардии и МВД правонарушений в период проведения праздника не допущено", - сообщили в Росгвардии.
Армения вновь обстреливала позиции ВС Азербайджана из минометов - Минобороны
Генпрокуратура сделала предупреждение юристу Акряму Гасанову за его высказывания по ситуации в банковском секторе Азербайджана
Алиев соболезнует Гусейну в связи с многочисленными жертвами терактов в Пакистане, призывает вести последовательную борьбу с терроризмом
Президент Алиев открыл новую автодорогу в Баку
Энергосистему Грузии пополнила ГЭС мощностью 187 МВт, крупнейшая за годы независимости страны
Около 70 филиалов и отделений банков в Азербайджане работают в усиленном режиме во время проведения этапа Формулы-1 в Баку
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Отношения между Таллином и Москвой "нулевые" - премьер Эстонии
Число жертв пожара в пакистанской провинции Пенджаб приближается к 150
Сергей Кисляк покидает пост главы российской дипмиссии в Вашингтоне - экс-посол США в Москве Макфол
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»