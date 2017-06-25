Более 250 тыс. мусульман приняли участие в утренней молитве в Москве в честь праздника Ураза-Байрам

Правонарушений во время утренних служб в столичных мечетях в честь праздника Ураза-Байрам не зафиксировано, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального округа войск Росгвардии.

"Более 3 тыс. военнослужащих Центрального округа войск национальной гвардии РФ и сотрудников Главного управления Росгвардии по Москве охраняли общественный порядок и обеспечивали общественную безопасность у Исторической мечети на улице Малотатарской, Московской соборной мечети на Проспекте Мира, Мемориальной мечети на Поклонной горе, мечети Ярдям в Отрадном и на дополнительных площадках", - сообщили в пресс-службе.

"В Москве более 250 тыс. мусульман приняли участие в утренней совместной молитве и проповеди", - отметил собеседник агентства.

В этот день заканчивается пост, который мусульмане соблюдали на протяжении священного месяца Рамадан.

"Благодаря слаженной работе сотрудников Росгвардии и МВД правонарушений в период проведения праздника не допущено", - сообщили в Росгвардии.