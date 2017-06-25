Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 19° 29° 27 Июн 22° 30° 28 Июн 23° 32°

Религия 25.06.2017 14:12

Более 250 тыс. мусульман приняли участие в утренней молитве в Москве в честь праздника Ураза-Байрам

Правонарушений во время утренних служб в столичных мечетях в честь праздника Ураза-Байрам не зафиксировано, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального округа войск Росгвардии.

"Более 3 тыс. военнослужащих Центрального округа войск национальной гвардии РФ и сотрудников Главного управления Росгвардии по Москве охраняли общественный порядок и обеспечивали общественную безопасность у Исторической мечети на улице Малотатарской, Московской соборной мечети на Проспекте Мира, Мемориальной мечети на Поклонной горе, мечети Ярдям в Отрадном и на дополнительных площадках", - сообщили в пресс-службе.

"В Москве более 250 тыс. мусульман приняли участие в утренней совместной молитве и проповеди", - отметил собеседник агентства.

В этот день заканчивается пост, который мусульмане соблюдали на протяжении священного месяца Рамадан.

"Благодаря слаженной работе сотрудников Росгвардии и МВД правонарушений в период проведения праздника не допущено", - сообщили в Росгвардии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МУСУЛЬМАНЕ, ПРАЗДНИК, ЧИСЛЕННОСТЬ


Похожие новости


Тысячи людей собрались на празднование Курбан-байрама в соборной мечети Москвы Шейх Кавказа поздравил мусульман с предстоящим праздником Гурбан

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]