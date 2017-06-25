Эрдоган раскритиковал требования арабских стран к Катару

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье подверг критике 13 требований, выставленных Катару Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном.

"Это вмешательство в суверенные вопросы. Такого не существует в международном праве. Это нам кажется нецелесообразным", - заявил он агентству Анадолу, добавив, что Турция приветствует позицию Катара.

Р.Эрдоган также назвал проявлением неуважения к Турции требование закрыть ее военную базу в Катаре.

Он напомнил, что турецкая военная база располагается там по обоюдной договоренности, соответствующий документ был подписан в 2016 году.

Турецкий лидер также отметил, что также предлагал Саудовской Аравии разместить турецкую базу, однако ответа пока не получил. "Я предложил королю построить базу в Саудовской Аравии. Он сказал мне, что подумает. Но на сегодняшний день никакого ответа нет", - подчеркнул Р.Эрдоган.

По данным турецких СМИ, в Катаре уже находятся не менее 88 турецких военных. По некоторым предположениям, в итоге их число может достигнуть 1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн через представителей Кувейта передали Катару список из 13 требований, выполнение которых в 10-дневный срок является для Дохи условием для нормализаций отношений. В числе требований - отказ от присутствия турецких военных на территории Катара и прекращение военного сотрудничества с Анкарой.