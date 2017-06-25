Число жертв пожара в пакистанской провинции Пенджаб приближается к 150

До 148 возросло количество погибших в результате возгорания цистерны с топливом в провинции Пенджаб в Пакистане, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на спасательные службы.

Еще несколько десятков человек находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о 122 погибших и 76 пострадавших.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, машина перевернулась и загорелась. После аварии, по данным СМИ, многие местные жители бросились собирать разлившийся бензин.

По словам очевидцев, многие люди курили около перевернутого бензовоза, предположительно, именно это стало причиной возгорания.