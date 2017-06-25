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Дальнее зарубежье 25.06.2017 15:03

Число жертв пожара в пакистанской провинции Пенджаб приближается к 150

До 148 возросло количество погибших в результате возгорания цистерны с топливом в провинции Пенджаб в Пакистане, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на спасательные службы.

Еще несколько десятков человек находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о 122 погибших и 76 пострадавших.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, машина перевернулась и загорелась. После аварии, по данным СМИ, многие местные жители бросились собирать разлившийся бензин.

По словам очевидцев, многие люди курили около перевернутого бензовоза, предположительно, именно это стало причиной возгорания.

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Тэги: ПАКИСТАН, ДТП, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]