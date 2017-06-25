В британском Ньюкасле автомобиль въехал в толпу празднующих Ураза-байрам - СМИ

Автомобиль въехал в толпу людей, праздновавших мусульманский праздник Ураза-байрам в британском Ньюкасле, сообщила в воскресенье Би-би-си.

Пятеро пострадали.

По ее данным, один человек задержан.

По предварительным данным, полиция полагает, что речь не идет о террористическом акте, уточняется сообщении.

Как сообщают местные СМИ, задержанной оказалась 42-летняя женщина.