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Дальнее зарубежье 25.06.2017 13:50

В британском Ньюкасле автомобиль въехал в толпу празднующих Ураза-байрам - СМИ

Автомобиль въехал в толпу людей, праздновавших мусульманский праздник Ураза-байрам в британском Ньюкасле, сообщила в воскресенье Би-би-си.

Пятеро пострадали.

По ее данным, один человек задержан.

По предварительным данным, полиция полагает, что речь не идет о террористическом акте, уточняется сообщении.

Как сообщают местные СМИ, задержанной оказалась 42-летняя женщина.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МУСУЛЬМАНЕ, ПРОИСШЕСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]