В британском Ньюкасле автомобиль въехал в толпу празднующих Ураза-байрам - СМИ

Автомобиль въехал в толпу людей, праздновавших мусульманский праздник Ураза-байрам в британском Ньюкасле, сообщила в воскресенье Би-би-си.
Пятеро пострадали.
По ее данным, один человек задержан.
По предварительным данным, полиция полагает, что речь не идет о террористическом акте, уточняется сообщении.
Как сообщают местные СМИ, задержанной оказалась 42-летняя женщина.
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