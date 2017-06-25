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Дальнее зарубежье 25.06.2017 14:44

Сергей Кисляк покидает пост главы российской дипмиссии в Вашингтоне - экс-посол США в Москве Макфол

Бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк готовится покинуть свой пост.

"Посол Кисляк готовится покинуть российское посольство в США, желаю ему всего наилучшего. Когда я был на госслужбе, работать с ним было удовольствием, хотя мы и расходились во взглядах", - написал он в своем "Твиттере".

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями российской стороны по этому поводу.

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Тэги: США, РОССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]