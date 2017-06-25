Сергей Кисляк покидает пост главы российской дипмиссии в Вашингтоне - экс-посол США в Москве Макфол

Бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк готовится покинуть свой пост.

"Посол Кисляк готовится покинуть российское посольство в США, желаю ему всего наилучшего. Когда я был на госслужбе, работать с ним было удовольствием, хотя мы и расходились во взглядах", - написал он в своем "Твиттере".

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями российской стороны по этому поводу.