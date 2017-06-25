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Транспорт и связь 25.06.2017 15:58

Президент Алиев открыл новую автодорогу в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в открытии в Баку новой автомобильной дороги, сообщает сайт главы государства.

Новая трехполосная автодорога проложена параллельно улице Юсифа Сафарова.

Основной целью строительства дороги является устранение пробок и автомобильных заторов в Баку. Кроме этого, строительство дороги направлено на модернизацию автодорожной инфраструктуры столицы.

Строительство новой дороги позволит автотранспортным средствам не въезжать на улице Ю.Сафарова. При этом посредством новой дороги через проспект Гейдара Алиева автотранспортные средства получат доступ к улице Ковкеб Сафаралиева, оттуда выход в центр города через улицу Диляры Алиевой. Кроме этого, автовладельцы с проспекта Г.Алиева получат прямой выход в направлении станции метро «28 Мая» и Дворца Гейдара Алиева.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГА, ДОРОГА, ОТКРЫТИЕ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]