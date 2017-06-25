Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) считает, что политические отношения его страны с Россией находятся на низком уровне.
"Мы соседи. Политические отношения нулевые. У нас есть кое-какие экономические и культурные связи", - сказал Ю.Ратас в интервью испанской El Pais, которое цитирует в воскресенье портал "Дельфи".
Отвечая на вопрос, верит ли он, что напряжение из Донбасса в сторону Балтийского региона, премьер сказал, что напряжение останется на Украине, а также в Грузии.
"Но мы должны каждый день напоминать, что ненормально, когда одна страна забирает часть другой страны, как произошло с Крымским полуостровом. Поэтому мы очень согласны с санкциями ЕС против России", - отметил Ю.Ратас.
В то же время он не считает, что атмосфера в странах Балтии более накалена, чем до 2014 года, когда начался украинский конфликт. "Нет, я не чувствую такого. Я не могу сказать, чтобы было больше напряжения, чем раньше. Три страны Балтии вместе довольно сильны. Мы образуем часть ЕС, а также НАТО", - сказал он.
Отвечая на вопрос, чувствует ли он, что НАТО, в том числе США, защищают Эстонию, он сказал: "Главное для меня то, что наши граждане чувствуют себя защищенными со стороны нашей армии. Потом со стороны НАТО и ЕС".
"Что касается Трампа (президента США Дональда Трампа - ИФ), то он несколько недель назад четко сказал, что "США сильно поддерживает НАТО", и это относится ко всем статьям договора, в том числе к обязанности защищать другого партнера в случае конфликта с третьей стороной", - добавил Ю.Ратас.
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