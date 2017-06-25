Красный флаг на Гран-при Азербайджана, пилоты возвращаются в боксы

Гран-при Азербайджана остановлено на 21-ом круге.

На 21-ом круге столкнулись два гонщика Force İndia Серхио Перес и Эстебан Окон. В результате на трассе осталось большое количество обломков.

В целях безопасности гонка остановлена.

Сейчас маршалы будут чистить трассу от обломков. Все машины вернулись на пит-лейн. В настоящее время гонку продолжают 15 из 20 пилотов.

Сроки возобновления гонки будут объявлены позднее.

В целом, на Гран-При Азербайджана гонщикам предстоит проехать 51 круг.

А.Азизов