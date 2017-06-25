Проведение этапа Формулы-1 в Баку позволило увеличить число туристов, посетивших Азербайджан на 25% - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье провел встречу с исполнительным директором Formula One Group Чейзом Кери, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев отметил, что после прошлогоднего этапа в Баку, в этом году число туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 25%. При этом он добавил, что проведение этапа Формулы-1 на городском треке в Баку позволяет лучше узнать азербайджанскую столицу.

Д.Кери, в свою очередь, подчеркнул, что для проведения этапа в Баку были созданы все необходимые условия.

А.Азизов