Алиев и Козак обсудили перспективы расширения азербайджано-российского сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в Баку провел встречу с вице-премьером России Дмитрием Козаком, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев и Д.Козак на встрече отметили успешное развитие двустороннего азербайджано-российского сотрудничества в сферах экономики, политики, гуманитарной и др. областях, провели обмен мнениями по перспективам расширения сотрудничества», - отмечается в информации.

А.Азизов