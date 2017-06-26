Девять погибших обнаружены после крушения судна в Колумбии, почти 30 пропали без вести

По меньшей мере девять человек погибли, еще 28 числятся попавшими без вести в результате аварии пассажирского судна на водохранилище в Колумбии, сообщили местные власти.
Как сообщалось, четырехпалубное судно со 150 туристами на борту затонуло возле города Гуатапе на севере Колумбии, ведутся спасательные работы
"К настоявшему моменту мы официально подтверждаем, что обнаружили девять погибших, около 28 человек считаются пропавшими без вести", - сообщила журналистам представитель властей Маргарита Монкада.
Она отметила, что, по предварительным данным, в ходе спасательной операции удалось понять из воды 99 человек, еще около 40 смогли самостоятельно добраться до берега.
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