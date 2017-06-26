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Регион 26.06.2017 09:36

Иран и Катар договорились сотрудничать в деле разрешения противоречий в исламском мире - СМИ

Президент Ирана Хасан Рухани заявил эмиру Катара Тамиму бен Хамад Аль Тани, что Иран считает неприемлемой блокаду Катара рядом арабских стран и готов оказывать ему поддержку.

"Блокада Катара является для нас неприемлемой. Воздушное, наземное и морское пространство нашей страны всегда открыто для Катара как братского соседнего государства", - цитирует иранское информагентство ИРНА заявление Х.Рухани в состоявшейся телефонной беседе двух руководителей.

Он подчеркнул: "Тегеран стоит на стороне народа и правительства Катара. Мы считаем, что в случае возникновение конфликтов между странами региона, давление, угрозы и санкции не являются правильным способом для урегулирования разногласий".

Со своей стороны, как сообщил спутниковый телеканал "Аль-Маядин", катарский эмир заявил, что готов к сотрудничеству с Тегераном для устранения региональных противоречий.

Как сообщалось, объявившие о блокаде Катара Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через Кувейт передали катарскому руководству список требований, выполнение которых позволит им снять блокаду. Доха посчитала их неприемлемыми.

В то же время, Вашингтон, который ранее поддержал позицию объявивших о блокаде Катара пяти арабских стран, высказался за налаживание диалога между конфликтующими сторонами.

По мнению госсекретаря США Рекса Тиллерсона, выступившего с заявлением, Катар не может выполнить все выдвинутые требования, однако по некоторым из них возможен диалог.

По его словам, продолжение диалога было бы рациональным шагом, и США готовы поддерживать посреднические усилия Кувейта.

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Тэги: ИРАН, КАТАР, ПРОБЛЕМЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]