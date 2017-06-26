ФСБ России заявляет об активном использовании террористами и их кураторами за рубежом для связи мессенджера "Телеграм", в том числе при теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

"В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля этого года в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера "Телеграм" для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта", - отмечается в поступившем в "Интерфакс" в понедельник официальном сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ведомство отмечает, что "в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксируется тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы".

"Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории РФ используется мессенджер "Телеграм", предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации", - заявляют в ЦОС ФСБ.