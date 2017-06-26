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СНГ 26.06.2017 10:12

Террористы при подготовке теракта в Петербурге пользовались мессенджером "Телеграм" - ФСБ

ФСБ России заявляет об активном использовании террористами и их кураторами за рубежом для связи мессенджера "Телеграм", в том числе при теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

"В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля этого года в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера "Телеграм" для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта", - отмечается в поступившем в "Интерфакс" в понедельник официальном сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ведомство отмечает, что "в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксируется тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы".

"Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории РФ используется мессенджер "Телеграм", предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации", - заявляют в ЦОС ФСБ.

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Тэги: РОССИЯ, ФСБ, ТЕЛЕГРАМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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