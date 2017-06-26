Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 155 раз - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 155 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 155 раз", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Ф.Исазаде
Алиев и Костин обсудили деятельность Банка ВТБ в Азербайджане
Президент Алиев открыл новую автодорогу в Баку
Энергосистему Грузии пополнила ГЭС мощностью 187 МВт, крупнейшая за годы независимости страны
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 5 человек – МВД
Баку не позволит посеять в Азербайджане межрелигиозную дискриминацию
Проведение этапа Формулы-1 в Баку позволило увеличить число туристов, посетивших Азербайджан на 25% - Алиев
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
В МВД РФ сообщили о пресечении встречи "воров в законе" в одном из подмосковных ресторанов
Глава авиакомпании TAP Air Portugal может потребовать запрета на использование беспилотников в Португалии
Порошенко уповает на новую "формулу Макрона" для урегулирования ситуации в Донбассе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»