В Китае к тюремному заключению приговорены австралийцы за организацию казино

Три сотрудника австралийской компании Australias Crown Resorts Ltd. и 16 граждан Китая были приговорены в понедельник к различным срокам тюремного заключения за организацию работы казино, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Руководитель китайского бюро компании Джейсон О Конор получил 10 месяцев заключения, Джерри Сюань и Дженни Пэн - по девять месяцев, говорится в сообщении со ссылкой на генерального консула Австралии в Шанхае.
О сроках заключения для китайских сотрудников компании не сообщается.
Ранее поступала информация о задержании сотрудников компании в ходе рейдов, проведенных одновременно в городах Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Чэнду в октябре 2016 года.
Australias Crown Resorts Ltd. - крупнейшая в Австралии компания, занимающаяся казино, гостиничным и курортным бизнесом.
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