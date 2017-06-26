В Китае к тюремному заключению приговорены австралийцы за организацию казино

Три сотрудника австралийской компании Australias Crown Resorts Ltd. и 16 граждан Китая были приговорены в понедельник к различным срокам тюремного заключения за организацию работы казино, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Руководитель китайского бюро компании Джейсон О Конор получил 10 месяцев заключения, Джерри Сюань и Дженни Пэн - по девять месяцев, говорится в сообщении со ссылкой на генерального консула Австралии в Шанхае.

О сроках заключения для китайских сотрудников компании не сообщается.

Ранее поступала информация о задержании сотрудников компании в ходе рейдов, проведенных одновременно в городах Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Чэнду в октябре 2016 года.

Australias Crown Resorts Ltd. - крупнейшая в Австралии компания, занимающаяся казино, гостиничным и курортным бизнесом.

Азартные игры запрещены в Китае законом.