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Регион 26.06.2017 11:11

Пропавшего на Эльбрусе альпиниста из США ищут с помощью вертолета

Зону поиска на Эльбрусе, где с 18 июня ищут альпиниста из США, планируется осмотреть с вертолета, сообщается на сайте ГУ МЧС России по КБР в понедельник.

"В 06:05 поисково-спасательные работы по поиску альпиниста из США на горе Эльбрус возобновлены. Для поисков привлечен легкомоторный коммерческий вертолет "Еврокоптер", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на месте происшествия работает трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что во время облета на вертолете в субботу 24 июня сильный боковой ветер не позволял приблизиться к склонам, осмотр совершали с довольно большой высоты.

"Надеемся, в этот раз погода позволит использовать вертолет более эффективно", - сказал К.Беров.

Как сообщалось, в воскресенье 18 июня были начаты поиски гражданина США, который совершал восхождение по южному склону горы Эльбрус и не вернулся в установленный срок на контрольную точку.

Усиление ветра и густой туман вынудили спасателей приостановить поиск.

Возобновить его с привлечением вертолета погода позволила только 24 июня, но до сих пор поиски результатов не дали.

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Тэги: РОССИЯ, ЭЛЬБРУС, АЛЬПИНИСТ, ПОИСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]