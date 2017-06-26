России осталось уничтожить 1% запасов химоружия

Россия уничтожила почти все запасы отравляющих веществ, сообщил "Интерфаксу" начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковник Валерий Капашин в понедельник.

"В России уничтожено 99% имевшихся запасов химического оружия", - сказал В.Капашин.

"Оставшиеся 400 тонн боевых отравляющих веществ находятся на последнем действующем объекте по хранению и уничтожению химического оружия в поселке Кизнер Удмуртской Республики", - добавил он.

В.Капашин напомнил, что в 2003 году Россия уничтожила 1% своих запасов боевых отравляющих веществ, как это требовалось по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Также своевременно был выполнен и второй этап конвенционных обязательств, в рамках которого в 2007 году было уничтожено 20% запасов отравляющих веществ. Третий этап был завершен досрочно - в 2009 году Россия уничтожила 45% запасов химоружия.

"На год раньше мы завершим выполнение и четвертого этапа, полностью, на 100%, уничтожим все запасы химического оружия к концу 2017-го, а не 2018 года", - заявил В.Капашин.

Он подчеркнул, что "Федеральное управление никуда не торопится, никаких нарушений технологической дисциплины не допускает". По его словам, ускорить процесс уничтожения химического оружия позволил наработанный опыт, внедрение рационализаторских предложений и очень надежные отечественные технологии, которые применяются при уничтожении.