Баку не позволит посеять в Азербайджане межрелигиозную дискриминацию

Азербайджан не позволит посеять на своей территории межрелигиозную и межконфессиональную дискриминацию, заявил глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

«В Азербайджане существует единство. Мы, совершаем совместный намаз, не ставя конфессиональной разницы. Но, некоторые страны вмешиваются в наши дела, есть заинтересованные в межконфессиональной и межрелигиозной дискриминации. Мы не позволим это»,- заявил А.Пашазаде, в ходе выступления в рамках праздничного намаза по случаю Рамазана.

Ф.Исазаде