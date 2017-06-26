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Религия 26.06.2017 10:47

Баку не позволит посеять в Азербайджане межрелигиозную дискриминацию

Азербайджан не позволит посеять на своей территории межрелигиозную и межконфессиональную дискриминацию, заявил глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

«В Азербайджане существует единство. Мы, совершаем совместный намаз, не ставя конфессиональной разницы. Но, некоторые страны вмешиваются в наши дела, есть заинтересованные в межконфессиональной и межрелигиозной дискриминации. Мы не позволим это»,- заявил А.Пашазаде, в ходе выступления в рамках праздничного намаза по случаю Рамазана.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕЛИГИЯ, ДИСКРИМИНАЦИЯ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]