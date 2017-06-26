Эстонии во время председательства в ЕС необходимо заняться безопасностью границ, беженцами и борьбой с терроризмом - премьер Франции

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп (Edouard Philippe) рассчитывает, что Эстония во время председательства в ЕС во второй половине года займется рядом важных для его страны вопросов.

"Я имею в виду такие темы, как безопасность границ, вопросы размещения беженцев и борьба с терроризмом", - заявил он в опубликованном в понедельник интервью эстонской газете "Ээсти Пяевалехт" (Eesti Paevaleht) в связи с предстоящим 28 июня его первым официальным визитом за границу на посту главы правительства в балтийскую республику.

"Главной целью визита является, само собой понятно, предстоящее председательство Эстонии в Совете Европейского союза", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, Франция видит большой потенциал в развитии связей с Эстонией в ряде таких стратегически важных областей, как дигитальная экономика, восстанавливаемая энергетика, транспортная инфраструктура и военные поставки.

В ходе визита премьер-министр намерен также посетить 300 французских военнослужащих, размещенных в Эстонии в рамках плана НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе.

"Начиная с апреля, наши солдаты смогли принимать участие во многих тренировках и учениях НАТО. Важную роль в размещении войск играет улучшение взаимодействия, и Эстония предлагает для этого очень хорошие возможности", - считает Э.Филипп.

По его мнению, участие французских войск "тем самым одновременно полезно и необходимо, учитывая, что стабильность границ Европы пошатнулась". "Это и есть идея нашего участия: действуем в границах необходимого, не будучи при этом наивными", - добавил он.