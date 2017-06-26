Казахстан ожидает подтверждения участия в пятом раунде астанинских переговоров по процессу деэскалации в Сирии представителей Дамаска и сирийской вооруженной оппозиции, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Мы ожидаем от стран-гарантов в ближайшее время окончательного подтверждения об участии делегаций правительства Сирийской арабской республики, а также сирийской вооруженной оппозиции. В будущем информация будет вам предоставлена по мере поступления официальных документов от вышеупомянутых стран-гарантов и наблюдателей", - сказал К.Абдрахманов журналистам в понедельник.