Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 34° Завтра 21° 29° 28 Июн 22° 32° 29 Июн 23° 33°

СНГ 26.06.2017 12:39

Страны-гаранты перемирия в Сирии пока не подтвердили участие представителей Дамаска и оппозиции в "Астане-5" - МИД Казахстана

Казахстан ожидает подтверждения участия в пятом раунде астанинских переговоров по процессу деэскалации в Сирии представителей Дамаска и сирийской вооруженной оппозиции, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Мы ожидаем от стран-гарантов в ближайшее время окончательного подтверждения об участии делегаций правительства Сирийской арабской республики, а также сирийской вооруженной оппозиции. В будущем информация будет вам предоставлена по мере поступления официальных документов от вышеупомянутых стран-гарантов и наблюдателей", - сказал К.Абдрахманов журналистам в понедельник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ВЛАСТИ, ОППОЗИЦИЯ


Похожие новости


Информация об отправке казахстанских и киргизских военных в Сирию могла быть истолкована неверно - экс-президент Турции Назарбаев заявил о необходимости обеспечить условия для участия в переговорах по Сирии в Астане для всех заинтересованных сторон Москва предлагает провести новую встречу в Астане по Сирии 12-13 июня - МИД Казахстана "ЭКСПО-2017" не помешает проведению в Астане переговоров по Сирии - глава МИД Казахстана Глава МИД Турции рассчитывает на заключение в Астане договоренности о создании в Сирии четырех зон снижения напряженности Страны-гаранты по урегулированию в Сирии подтвердили свое участие во встрече в Астане 3-4 мая - МИД Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]