Перспективы освоения курильского острова Матуа изучают специалисты Минобороны РФ

С Камчатки на остров Матуа (Курилы) вышло килекторное судно КИЛ-168 совместной экспедиции Минобороны России и Российского географического общества для доставки дополнительного оборудования, сообщает штаб Восточного военного округа (ВВО).
"На КИЛ-168 находится пять единиц техники, около 20 тонн груза а также запасы топлива, воды и продовольствия. Они предназначены для обеспечения на острове быта и научно-исследовательской деятельности представителей экспедиционного центра министерства обороны, Русского географического общества, личного состава Тихоокеанского флота (ТОФ) и Восточного военного округа", - сказано в сообщении пресс-службы ВВО, поступившем в "Интерфакс-АВН" в понедельник.
Отмечается, что по итогам экспедиции, которая продлится до сентября текущего года, будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: "составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие".
Сейчас на острове Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина. "В ходе работ специалистами будет осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов", - говорится в пресс-релизе.
К сегодняшнему дню силами ТОФ на берег доставлено 148 членов экспедиции, более 30 единиц различной техники и свыше двухсот тонн грузов. Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года, сообщает пресс-служба ВВО.
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