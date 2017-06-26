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СНГ 26.06.2017 13:08

Перспективы освоения курильского острова Матуа изучают специалисты Минобороны РФ

С Камчатки на остров Матуа (Курилы) вышло килекторное судно КИЛ-168 совместной экспедиции Минобороны России и Российского географического общества для доставки дополнительного оборудования, сообщает штаб Восточного военного округа (ВВО).

"На КИЛ-168 находится пять единиц техники, около 20 тонн груза а также запасы топлива, воды и продовольствия. Они предназначены для обеспечения на острове быта и научно-исследовательской деятельности представителей экспедиционного центра министерства обороны, Русского географического общества, личного состава Тихоокеанского флота (ТОФ) и Восточного военного округа", - сказано в сообщении пресс-службы ВВО, поступившем в "Интерфакс-АВН" в понедельник.

Отмечается, что по итогам экспедиции, которая продлится до сентября текущего года, будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: "составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие".

Сейчас на острове Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина. "В ходе работ специалистами будет осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов", - говорится в пресс-релизе.

К сегодняшнему дню силами ТОФ на берег доставлено 148 членов экспедиции, более 30 единиц различной техники и свыше двухсот тонн грузов. Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года, сообщает пресс-служба ВВО.

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Тэги: РОССИЯ, КУРИЛЫ, МИНОБОРОНЫ, ЭКСПЕДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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