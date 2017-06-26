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Дальнее зарубежье 26.06.2017 14:06

Хакеры разместили угрозы Трампу на ряде правительственных сайтов штата Огайо

Хакеры взломали ряд принадлежащих властям штата Огайо сайтов и разместили на них текст с угрозами в отношении президента США Дональда Трампа и с поддержкой террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в понедельник "Вашингтон пост".

"Ты ответишь за это Трамп, ты и твои люди, за каждую пролитую каплю крови в мусульманских странах", - говорится в тексте послания, опубликованном на черном фоне. В конце сообщения хакеры написали о симпатии к ИГ.

Также после загрузки страницы сайта начинал играть мусульманский призыв к молитве. Хакеры назвали себя Team System DZ.

Кибератака была совершена на сайте губернатора штата Огайо Джона Кейсика и первой леди штата Карен Кейсик, главного инспектора Огайо, департамента реабилитации и коррекций штата Огайо, а также сайтов структур, курирующих здравоохранение в штате. Работа большинства сайтов была быстро восстановлена после этих атак.

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Тэги: США, ХАКЕРЫ, ТЕРРОРИЗМ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]