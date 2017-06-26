Хакеры разместили угрозы Трампу на ряде правительственных сайтов штата Огайо

Хакеры взломали ряд принадлежащих властям штата Огайо сайтов и разместили на них текст с угрозами в отношении президента США Дональда Трампа и с поддержкой террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в понедельник "Вашингтон пост".

"Ты ответишь за это Трамп, ты и твои люди, за каждую пролитую каплю крови в мусульманских странах", - говорится в тексте послания, опубликованном на черном фоне. В конце сообщения хакеры написали о симпатии к ИГ.

Также после загрузки страницы сайта начинал играть мусульманский призыв к молитве. Хакеры назвали себя Team System DZ.

Кибератака была совершена на сайте губернатора штата Огайо Джона Кейсика и первой леди штата Карен Кейсик, главного инспектора Огайо, департамента реабилитации и коррекций штата Огайо, а также сайтов структур, курирующих здравоохранение в штате. Работа большинства сайтов была быстро восстановлена после этих атак.