Трамп нацелен на полномасштабную встречу с Путиным в Гамбурге, несмотря на несогласие некоторых членов администрации США - СМИ

Президент США Дональд Трамп с нетерпением ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным на "полях" саммита G20 в Гамбурге, запланированного на следующий месяц, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Он (Д.Трамп - ИФ) призывает организовать полномасштабную двустороннюю встречу, обеспечить доступ СМИ (на встречу - ИФ) и провести подготовку необходимых протоколов, обычных для подобных переговоров, несмотря на то, что официальные лица в Госдепе и Совете национальной безопасности призывают к большей сдержанности", - отмечается в сообщении агентства, которое ссылается на действующих и бывших сотрудников администрации.
В сообщении отмечается, что подобное желание Д.Трампа выявляет "глубокие противоречия, существующие внутри администрации" в вопросе, связанном с подходом к отношениям с Москвой.
Кроме того, агентство подчеркивает, что "многие чиновники в администрации убеждены, что США должны сохранять дистанцию в отношениях с Россией в такое чувствительное время", и контактировать "с большой осторожностью".
На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что встреча лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на "полях" саммита G20 в Гамбурге все еще находится на стадии обсуждения.
21 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки встречи В.Путина и Д.Трампа пока не ведется, отметив, что при необходимости все удастся согласовать, проблем не возникнет.
"Пока она никак не готовится, и на 7 июля пока ничего не запланировано", - сказал Д.Песков журналистам на вопрос, как идет подготовка к предстоящей 7 июля встрече В.Путина и Д.Трампа.
При этом, говоря о том, есть ли препятствия для проведения встречи, на подготовку которой осталось уже немного времени, Д.Песков сказал: "В случае необходимости мы успеем. Никаких проблем не будет".
"Мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите "двадцатки" в Германии, и мы в этой связи не можем исключать, что так или иначе они, конечно, встретятся в той или иной форме "на полях" этого саммита. Но каких-либо конкретных договоренностей или приготовлений пока нет", - сказал Д.Песков.
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