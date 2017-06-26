В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 5 человек – МВД

Пять человек погибли в результате произошедших за минувшие выходные на территории Азербайджана 13 дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадали также 14 человек.

За выходные на территории республики было зафиксировано 168 преступлений, 24 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 29 человека.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 33 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 15 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Ф.Исазаде