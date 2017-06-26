Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 34° Завтра 21° 29° 28 Июн 22° 32° 29 Июн 23° 33°

Происшествия 26.06.2017 13:24

В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 5 человек – МВД

Пять человек погибли в результате произошедших за минувшие выходные на территории Азербайджана 13 дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадали также 14 человек.

За выходные на территории республики было зафиксировано 168 преступлений, 24 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 29 человека.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 33 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 15 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МВД, КРИМИНАЛ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек – МВД В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 и пострадали 4 человека - МВД В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД Россия отмечает необходимость в развитии сотрудничества с Азербайджаном по линии МВД МВД России и Азербайджана подписали программный документ о сотрудничестве в правоохранительной сфере Замглавы МВД РФ отмечает отсутствие проблем с азербайджанскими трудовыми мигрантами в России

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]