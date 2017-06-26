Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 34° Завтра 21° 29° 29 Июн 22° 32° 30 Июн 23° 33°

Дальнее зарубежье 26.06.2017 15:05

В Китае освободили из заключения нобелевского лауреата Лю Сяобо в связи с заболеванием раком

Лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо освободили из тюрьмы в Китае из соображений гуманности после информации о том, что он болен онкологическим заболеванием, сообщает в пятницу Би-би-си.

Месяц назад у 61-летнего Лю Сяобо диагностировали последнюю стадию рака печени. По словам адвоката Лю Сяобо, после этого его перевели в больницу в провинции Ляонин, где он проходит лечение.

Лю Сяобо присудили Нобелевскую премию мира в 2010 году, когда он отбывал тюремный срок за подстрекательство к подрыву государственного строя. Его осудили в 2009 году. С этого времени фактически под домашним арестом также находится его супруга Лю Ся, хотя формально против нее не было выдвинуто никаких обвинений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, НОБЕЛЬ, ЛАУРЕАТ, ОСВОБОЖДЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]