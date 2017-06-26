В Китае освободили из заключения нобелевского лауреата Лю Сяобо в связи с заболеванием раком

Лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо освободили из тюрьмы в Китае из соображений гуманности после информации о том, что он болен онкологическим заболеванием, сообщает в пятницу Би-би-си.
Месяц назад у 61-летнего Лю Сяобо диагностировали последнюю стадию рака печени. По словам адвоката Лю Сяобо, после этого его перевели в больницу в провинции Ляонин, где он проходит лечение.
Лю Сяобо присудили Нобелевскую премию мира в 2010 году, когда он отбывал тюремный срок за подстрекательство к подрыву государственного строя. Его осудили в 2009 году. С этого времени фактически под домашним арестом также находится его супруга Лю Ся, хотя формально против нее не было выдвинуто никаких обвинений.
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