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Регион 26.06.2017 15:33

Лавров надеется на позитивное влияние "Астаны-5" на переговоры по Сирии в Женеве

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что пятая встреча по Сирии в Астане 4-5 июля, в том числе решение по зонам деэскалации, окажет благотворное влияние на усилия по урегулированию конфликта и грядущие переговоры в Женеве.

"Надеюсь, что результаты очередного астанинского раунда плодотворно скажутся на наших общих усилиях по урегулированию сирийского кризиса и помогут переговорам, которые должны продолжиться после Астаны в Женеве", - сказал С.Лавров в понедельник на пресс-коференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эфиопии Воркнехом Гебейеху.

Министр напомнил, что уже после объявления о планах создать зоны деэскалации в Сирии по итогам прошлого раунда переговоров на астанинской площадке в Сирии "наблюдается существенное снижение военной активности и насилия".

С.Лавров отметил, что пятый раунд переговоров в Астане будет посвящен "конкретизации концепции создания зон деэскалации".

"Сейчас на уровне технических экспертов - их встреча была не так давно в Москве - идет работа по выработке всех деталей, необходимых для того, чтобы на практике эта концепция заработала", - сказал глава российского МИД.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]