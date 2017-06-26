Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что пятая встреча по Сирии в Астане 4-5 июля, в том числе решение по зонам деэскалации, окажет благотворное влияние на усилия по урегулированию конфликта и грядущие переговоры в Женеве.
"Надеюсь, что результаты очередного астанинского раунда плодотворно скажутся на наших общих усилиях по урегулированию сирийского кризиса и помогут переговорам, которые должны продолжиться после Астаны в Женеве", - сказал С.Лавров в понедельник на пресс-коференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эфиопии Воркнехом Гебейеху.
Министр напомнил, что уже после объявления о планах создать зоны деэскалации в Сирии по итогам прошлого раунда переговоров на астанинской площадке в Сирии "наблюдается существенное снижение военной активности и насилия".
С.Лавров отметил, что пятый раунд переговоров в Астане будет посвящен "конкретизации концепции создания зон деэскалации".
"Сейчас на уровне технических экспертов - их встреча была не так давно в Москве - идет работа по выработке всех деталей, необходимых для того, чтобы на практике эта концепция заработала", - сказал глава российского МИД.
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