В Кремле не стали комментировать инициативу Атамбаева о размещении российских военных на юге Киргизии

В Кремле не комментируют предложение президента Киргизии Алмазбека Атамбаева о размещении своих военных не на авиабазе в Канте, а на юге республики вблизи границы с Таджикистаном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я оставляю это без комментариев", - сказал он журналистам.

Ранее А.Атамбаев, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявил, что в ходе своего недавнего визита в Россию предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину не увеличивать численность военнослужащих российской авиабазы в Канте, а направить российских военных ближе к границе с Таджикистаном.

Такое предложение А.Атамбаев мотивировал тем, что нет необходимости усиливать защиту Бишкека, в то время как в Афганистане наблюдается усиление позиций талибов и ИГИЛ.