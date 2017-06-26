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СНГ 26.06.2017 16:02

В Кремле не стали комментировать инициативу Атамбаева о размещении российских военных на юге Киргизии

В Кремле не комментируют предложение президента Киргизии Алмазбека Атамбаева о размещении своих военных не на авиабазе в Канте, а на юге республики вблизи границы с Таджикистаном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я оставляю это без комментариев", - сказал он журналистам.

Ранее А.Атамбаев, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявил, что в ходе своего недавнего визита в Россию предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину не увеличивать численность военнослужащих российской авиабазы в Канте, а направить российских военных ближе к границе с Таджикистаном.

Такое предложение А.Атамбаев мотивировал тем, что нет необходимости усиливать защиту Бишкека, в то время как в Афганистане наблюдается усиление позиций талибов и ИГИЛ.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КИРГИЗИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]