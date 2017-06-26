Франция готова к новой встрече лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и РФ), на которой должны быть созданы новые предпосылки для урегулирования ситуации в Донбассе, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

"Я хотел бы отметить, что Франция готова продолжить усилия в "нормандском формате", и мы готовы провести новую дискуссию в рамках "нормандского формата", - сказал Э.Макрон в понедельник в Париже на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции.

"Мы настроены продолжить минский процесс (. . . ) Мы поддерживаем ( . . .) активное сотрудничество именно в "нормандском формате" с привлечением ОБСЕ. Это то, что я предлагал всем сторонам", - добавил президент Франции.

По его словам, он говорил с П.Порошенко о том, "что бы мы могли во время нашей следующей встречи в "нормандском формате" на самом деле предложить целую серию условий для того, что бы со всех сторон предложить конкретные решения для выхода из кризиса". "Франция остается вместе с Германией чрезвычайно вовлеченной в этот процесс и настаивает на развитии этих соглашений, их выполнение", - подчеркнул Э.Макрон.

По словам президента Франции, он не хочет, чтобы дискуссия по выполнению Минских договоренностей завершилась ничем. Он подчеркнул, что об этом же говорил с президентом РФ Владимиром Путиным. "И в ближайшие дни, ближайшие недели мы будем стараться серьезно работать над этим с госпожой канцлером Германии Ангелой Меркель", - добавил Э.Макрон