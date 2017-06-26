Заседающий в понедельник в Люксембурге Совет ЕС по энергетике поддержал подход Европейской комиссии, запросившей мандат на переговоры с РФ по газопроводу "Северный поток 2", сообщил заместитель председателя ЕК по энергетическому союзу Марош Шефчович.
"Мы представили наше предложение по мандату на "Северный поток" министрам энергетики ЕС. Первые дебаты продемонстрировали решительную поддержку нашего подхода", - написал еврокомиссар в своем "твиттере".
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