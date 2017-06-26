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Дальнее зарубежье 26.06.2017 17:00

Совет ЕС поддерживает подход Еврокомиссии по вопросу мандата для переговоров о "Северном потоке 2" - Шефчович

Заседающий в понедельник в Люксембурге Совет ЕС по энергетике поддержал подход Европейской комиссии, запросившей мандат на переговоры с РФ по газопроводу "Северный поток 2", сообщил заместитель председателя ЕК по энергетическому союзу Марош Шефчович.

"Мы представили наше предложение по мандату на "Северный поток" министрам энергетики ЕС. Первые дебаты продемонстрировали решительную поддержку нашего подхода", - написал еврокомиссар в своем "твиттере".

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД, МАНДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]