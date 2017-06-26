Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 34° Завтра 21° 29° 29 Июн 22° 32° 30 Июн 23° 33°

Дальнее зарубежье 26.06.2017 17:29

Иракские военные готовятся освободить стратегически важный квартал в западном Мосуле

Под контролем террористической группировки ИГИЛ остается лишь 1% территории Мосула, сообщило командование иракских сил, штурмующих этот второй по величине город страны.

В настоящее время иракские силы очищают от террористов оставшиеся районы западного Мосула, в ближайшие дни, как ожидается, будет освобожден стратегически важный квартал Аш-Шифа, передают в понедельник иракские СМИ со ссылкой на армейское командование.

Иракские силы безопасности осенью прошлого года начали при поддержке возглавляемой США международной коалиции и курдских ополченцев штурм Мосула - последнего оплота ИГИЛ в стране.

В январе этого года был освобожден восточный Мосул, а с февраля началась операция по зачистке западных кварталов города. В результате наступления был полностью окружен последний оплот террористов - Старый город.

На прошлой неделе иракская армия начала операцию по его освобождению.

По данным иракских сил, в Старом городе находятся несколько сотен террористов, которые держат в заложниках около ста тысяч мирных жителей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, МОСУЛ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Исламисты, вероятно, используют 100 тыс. мирных жителей Мосула в качестве "живого щита" - ООН Около 100 тыс. детей остаются в удерживаемых джихадистами ИГ районах Мосула - ЮНИСЕФ Более 280 тыс. мирных жителей покинули Мосул с начала наступления иракской армии Генсек ООН призвал расширить помощь покидающим Мосул местным жителям С середины февраля жертвами боев за Моул стали несколько сотен мирных жителей - ООН Гуманитарный координатор ООН в Ираке: возможности Всемирной организации по обустройству беженцев из Мосула - на пределе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]