Иракские военные готовятся освободить стратегически важный квартал в западном Мосуле

Под контролем террористической группировки ИГИЛ остается лишь 1% территории Мосула, сообщило командование иракских сил, штурмующих этот второй по величине город страны.

В настоящее время иракские силы очищают от террористов оставшиеся районы западного Мосула, в ближайшие дни, как ожидается, будет освобожден стратегически важный квартал Аш-Шифа, передают в понедельник иракские СМИ со ссылкой на армейское командование.

Иракские силы безопасности осенью прошлого года начали при поддержке возглавляемой США международной коалиции и курдских ополченцев штурм Мосула - последнего оплота ИГИЛ в стране.

В январе этого года был освобожден восточный Мосул, а с февраля началась операция по зачистке западных кварталов города. В результате наступления был полностью окружен последний оплот террористов - Старый город.

На прошлой неделе иракская армия начала операцию по его освобождению.

По данным иракских сил, в Старом городе находятся несколько сотен террористов, которые держат в заложниках около ста тысяч мирных жителей.