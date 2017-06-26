Глава авиакомпании TAP Air Portugal может потребовать запрета на использование беспилотников в Португалии

Президент крупнейшей португальской авиакомпании TAP Air Portugal Фернандо Пинто может обратиться к властям страны с просьбой запретить использование беспилотников в Португалии для предотвращения опасных инцидентов в воздухе, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

По его словам, он будет рассматривать возможность обращения к руководству страны, если дроны будут "продолжать залетать в авиационное пространство".

Он добавил, что подобный призыв может привести к массовому движению в разных странах мира, направленному против использования беспилотников.

АП отмечает, что за последнее время число потенциально опасных сближений самолетов с беспилотниками значительно увеличилось. В частности, на прошлой неделе в районе международного аэропорта Лиссабона дрон опасно приблизился к авиалайнеру, на борту которого находились 74 пассажира.