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СНГ 26.06.2017 18:56

В МВД РФ сообщили о пресечении встречи "воров в законе" в одном из подмосковных ресторанов

Сотрудники главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России совместно с коллегами из других подразделений пресекли встречу "воров в законе" в одном из ресторанов Московской области, сообщила пресс-служба МВД РФ.

"В результате проведенных мероприятий доставлены в отдел полиции 11 человек, в том числе т.н. "воры в законе" "Каха Гальский", "Гуджа Кутаисский". Все доставленные отработаны на причастность к ранее совершенным преступлениям, проверены по учетам МВД России", - говорится в сообщении.

В воскресенье 25 июня ГУУР МВД РФ провели операцию совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области, Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России при силовой поддержке СОБР "Рысь" Центра специального назначения (ЦСН) СР Росгвардии.

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Тэги: РОССИЯ, МВД, ВСТРЕЧА, ВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]