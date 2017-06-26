Сотрудники главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России совместно с коллегами из других подразделений пресекли встречу "воров в законе" в одном из ресторанов Московской области, сообщила пресс-служба МВД РФ.

"В результате проведенных мероприятий доставлены в отдел полиции 11 человек, в том числе т.н. "воры в законе" "Каха Гальский", "Гуджа Кутаисский". Все доставленные отработаны на причастность к ранее совершенным преступлениям, проверены по учетам МВД России", - говорится в сообщении.

В воскресенье 25 июня ГУУР МВД РФ провели операцию совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области, Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России при силовой поддержке СОБР "Рысь" Центра специального назначения (ЦСН) СР Росгвардии.