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СНГ 26.06.2017 19:25

Молдавский президент Игорь Додон обрушился с критикой на сторонников объединения Молдавии с Румынией

Президент Молдавии Игорь Додон настаивает на запрете в стране унионизма, сторонники которого пропагандируют идеи объединения Румынии и Молдавии.

Эту мысль он подчеркнул в понедельник на своей странице в Facebook в качестве ответа бывшему президенту Румынии Траяну Бэсеску.

В минувшее воскресенье в Молдавии состоялся учредительный съезд унионистской Партии национального единства (PUN). Ее почетным председателем избран Т.Бэсеску, которого И.Додон лишил молдавского гражданства.

Выступая на съезде, Т.Бэсесску заявил, что он будет активно заниматься развитием и укреплением PUN, которая "должна стать оплотом воссоединения страны". "Наша задача состоит в том, чтобы уже на выборах в 2018 г. PUN получила 50%+1 голос в парламенте Молдавии. Только так мы сможем добиться объединения. Этому должны способствовать все граждане, румыны по всему миру", - сказал эк-президент Румынии.

Как заявил И.Додон, "Траян Бэсеску является одним из самых радикальных и нелепых представителей унионизма, однако, он не один - таких много".

По его словам, "заявления и действия Бэсеску еще раз доказывают, что значительная часть политического класса в Бухаресте хотят ликвидировать молдавскую государственность".

"Пропагандистская кампания "Бессарабия - румынская земля" началась в годы правления Бэсеску. Он открыто поддерживал и поддерживает экстремистские и антигосударственные партии в Молдавии. Его пропаганда нанесла серьезный ущерб отношениям между Кишиневом и Тирасполем", - считает И.Додон.

"Это и является главной целью унионистов - не допустить воссоединение страны, поскольку единую Молдавию невозможно присоединить к Румынии, а войска НАТО не достигнут Днестра", - подчеркнул молдавский президент.

Именно поэтому, заявил И.Додон, он, как президент страны, выступает за "законодательный запрет унионизма, а также за привлечение к ответственности тех, кто организовывает кампании по ликвидации Молдавии, поскольку в каждой уважающей себя стране предусмотрено уголовное наказание за подобные действия".

Глава государства подтвердил, что люди, подобные Т.Бэсеску, не заслуживают молдавского гражданства, а с юридической точки зрения, иностранные граждане не могут стать членами партии, которая зарегистрирована в Молдавии.

"Неизвестно, чего Бэсеску хочет больше - заниматься политикой в Молдавии или избежать уголовной ответственности в Румынии, где у него большие проблемы, связанные с коррупцией и злоупотреблением властью", - отметил глава молдавского государства.

И.Додон призвал правоохранительные органы Румынии помочь Т.Бэсеску "объединиться поскорее в тюрьме".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УНИОНИСТЫ, КРИТИКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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