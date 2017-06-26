Представители Москвы и Дохи обсудили кризис вокруг Катара

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом Катара в Москве Фахадом Аль-Аттыйей возможности урегулирования кризиса в Персидском заливе, сообщает МИД РФ.
"В ходе состоявшейся беседы был продолжен обмен мнениями в связи с кризисной ситуацией в отношениях Катара с рядом других арабских государств с упором на возможные пути ее урегулирования", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте МИД РФ.
В нем отмечается, что замминистра иностранных дел РФ принял катарского посла по его просьбе.
В конце мая Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Причиной таких мер послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство".
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