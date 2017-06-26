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СНГ 26.06.2017 19:54

Представители Москвы и Дохи обсудили кризис вокруг Катара

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом Катара в Москве Фахадом Аль-Аттыйей возможности урегулирования кризиса в Персидском заливе, сообщает МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы был продолжен обмен мнениями в связи с кризисной ситуацией в отношениях Катара с рядом других арабских государств с упором на возможные пути ее урегулирования", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте МИД РФ.

В нем отмечается, что замминистра иностранных дел РФ принял катарского посла по его просьбе.

В конце мая Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Причиной таких мер послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство".

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Тэги: РОССИЯ, КАТАР, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]