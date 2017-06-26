Верховный суд США восстановил действие ряда положений указа Трампа, запрещающего въезд в страну для ряда категорий иностранцев

Верховный суд США в понедельник постановил восстановить запрет на въезд в страну для некоторых категорий иностранцев, принятый ранее президентом Дональдом Трампом, но оспоренный в судах более низкой инстанции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Вместе с тем, в отношении некоторых людей, этот запрет все же действовать не будет, отмечает в свою очередь агентство "Блумберг". Речь идет об иностранцах, которые способны "достоверно подтвердить полноценные отношения с конкретным человеком или организацией на территории США", отметили в суде.

В Верховном суде также сообщили, что рассмотрение указа Д.Трамп может начаться после 2 октября этого года.

Ранее Д.Трамп заявлял, что указ вступит в силу спустя 72 часа после того, как будут улажены все вопросы с американскими судами.

АП напоминает, что 90-дневный запрет на въезд жителей Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена необходим для рассмотрения мер по совершенствованию процедуры проверки граждан из этих стран, кто запрашивает визу США. При этом изучение этого вопроса должно завершиться до 2 октября - первого дня, когда Верховный суд сможет приступить к рассмотрению указа Д.Трампа.