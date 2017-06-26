Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 "Борей" "Юрий Долгорукий" произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава" из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону "Кура" на Камчатке, информирует Минобороны РФ.
"По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки МБР выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в понедельник.
Уточняется, что субмарина Северного флота выполнила пуск ракеты из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки. "Параметры траектории полета МБР "Булава" отработаны в штатном режиме", - говорится в пресс-релизе.
Р30 3М30 "Булава" (РСМ-56 - для использования в международных договорах, SS-NX-30 - по классификации НАТО) - новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения перспективных атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта "Борей".
Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения. "Булава" составит основу перспективной группировки Стратегических ядерных сил России до 2040-2045 годов.
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