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СНГ 26.06.2017 21:21

Легкомоторный самолет упал под Ставрополем, пилот погиб

Легкомоторный самолет потерпел крушение в хуторе Грушевый неподалеку от Ставрополя, сообщил глава пресс-службы Главного управления МЧС по региону Олег Дегтярев.

"Рядом с аэропортом ДОСААФ упал легкомоторный самолет. Пилот погиб", - сказал О.Дегтярев "Интерфаксу" в понедельник.

На месте происшествия работают оперативные службы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬЕ, САМОЛЕТ, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]