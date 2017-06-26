Легкомоторный самолет упал под Ставрополем, пилот погиб

Легкомоторный самолет потерпел крушение в хуторе Грушевый неподалеку от Ставрополя, сообщил глава пресс-службы Главного управления МЧС по региону Олег Дегтярев.

"Рядом с аэропортом ДОСААФ упал легкомоторный самолет. Пилот погиб", - сказал О.Дегтярев "Интерфаксу" в понедельник. На месте происшествия работают оперативные службы.