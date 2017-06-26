В Швейцарии построили самый высокий однопролетный арочный мост в Европе

Швейцария на прошлой неделе ввела в эксплуатацию самый большой однопролетный арочный мост в Европе Tamina.
Он соединяет города Пфеферс (Pfafers) и Валенс (Valens) в кантоне Санкт-Галлен и перекинут через одноименное ущелье Тамина.
Длина моста составляет 475 метров, высота превышает 200 метров. Строительство обошлось в 56 млн швейцарских франков ($57,5 млн). Для интеграции моста в региональную дорожную сеть пришлось построить дополнительно подъездную дорогу длиной в 1 километр, сообщает swissinfo.ch.
Мост Tamina качественно улучшит транспортную ситуацию в регионе, обеспечив надежное сообщение, в том числе и зимой, между городами Пфеферс, Валенс и Бад-Рагац.
В Валенсе живет примерно 400 человек, в Пфеферсе - 600 человек.
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