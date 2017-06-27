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Дальнее зарубежье 27.06.2017 09:10

В Белом доме заявили, что в случае новой химической атаки Асад "заплатит высокую цену"

США пригрозили президенту Сирии Башару Асаду, что в случае новой химической атаки он "заплатит высокую цену".

"Как мы ранее заявляли, США находятся в Сирии для уничтожения "Исламского государства" в Ираке и Сирии. Однако, если господин Асад совершит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, распространенном в понедельник вечером.

Как отмечается в заявлении, "США выявили потенциальную подготовку к новой химической атаке режимом Асада, которая со всей вероятностью приведет к массовому убийству гражданских лиц, включая невинных детей". "Эта деятельность похожа на подготовку режима, которая осуществлялась до химической атаки 4 апреля 2017 года", - говорится в заявлении.

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Тэги: США, СИРИЯ, АСАД, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]