США пригрозили президенту Сирии Башару Асаду, что в случае новой химической атаки он "заплатит высокую цену".

"Как мы ранее заявляли, США находятся в Сирии для уничтожения "Исламского государства" в Ираке и Сирии. Однако, если господин Асад совершит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, распространенном в понедельник вечером.

Как отмечается в заявлении, "США выявили потенциальную подготовку к новой химической атаке режимом Асада, которая со всей вероятностью приведет к массовому убийству гражданских лиц, включая невинных детей". "Эта деятельность похожа на подготовку режима, которая осуществлялась до химической атаки 4 апреля 2017 года", - говорится в заявлении.