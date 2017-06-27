Санкции США в отношении России и Ирана идут вразрез с нормами международного права - Лариджани

Вразрез с нормами международного права идут санкции США в отношении России и Ирана, заявил председатель Собрания Исламского совета Ирана Али Лариджани во вторник на втором совещании спикеров парламентов стран Евразии.

"Санкции США, которые вводятся в одностороннем порядке в отношении независимого государства, являются нарушением международного права. Недавнее решение Сената ввести санкции против иранских и российских организаций и граждан противоречат действиям и обязательствам США, которые вытекают из международного права и говорят о неправомерности вмешательства во внутренние дела других государств", - сказал А.Лариджани.

Он также подчеркнул важность создания региональных парламентских организаций.

Председатель Собрания Исламского совета Ирана также согласился с ранее озвученным на совещании предложением придать статус института совещанию спикеров парламентов стран Евразии.

Он считает, что необходимо разработать соответствующий устав и предложил обсудить его в Тегеране на заседании редакционной комиссии.

"В то же время мы выражаем готовность стать организаторами нашей встречи в следующем году в Тегеране", - отметил А.Лариджани.

Во вторник, 27 июня, в южнокорейской столице проходит второе совещание спикеров парламентов стран Евразии. В понедельник в Сеуле прошел ряд двусторонних переговоров В.Володина и глав других делегаций, прибывших на совещание.