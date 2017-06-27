Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 29° Завтра 23° 32° 29 Июн 23° 33° 30 Июн 23° 31°

Регион 27.06.2017 09:27

Санкции США в отношении России и Ирана идут вразрез с нормами международного права - Лариджани

Вразрез с нормами международного права идут санкции США в отношении России и Ирана, заявил председатель Собрания Исламского совета Ирана Али Лариджани во вторник на втором совещании спикеров парламентов стран Евразии.

"Санкции США, которые вводятся в одностороннем порядке в отношении независимого государства, являются нарушением международного права. Недавнее решение Сената ввести санкции против иранских и российских организаций и граждан противоречат действиям и обязательствам США, которые вытекают из международного права и говорят о неправомерности вмешательства во внутренние дела других государств", - сказал А.Лариджани.

Он также подчеркнул важность создания региональных парламентских организаций.

Председатель Собрания Исламского совета Ирана также согласился с ранее озвученным на совещании предложением придать статус института совещанию спикеров парламентов стран Евразии.

Он считает, что необходимо разработать соответствующий устав и предложил обсудить его в Тегеране на заседании редакционной комиссии.

"В то же время мы выражаем готовность стать организаторами нашей встречи в следующем году в Тегеране", - отметил А.Лариджани.

Во вторник, 27 июня, в южнокорейской столице проходит второе совещание спикеров парламентов стран Евразии. В понедельник в Сеуле прошел ряд двусторонних переговоров В.Володина и глав других делегаций, прибывших на совещание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ЛАРИДЖАНИ, США, САНКЦИИ


Похожие новости


В Азербайджане никогда не было проблем с традиционным исламом, проблемы бывают у фанатиков – Шейх-уль-ислам

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]