ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа - источники

Самолеты израильских ВВС в ночь на вторник нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет по территории Израиля, сообщили СМИ со ссылками на официальные источники в Тель-Авиве.
Военный израильский источник отметил, что авиаудары стали "ответом на обстрел регионального совета в районе Шаар-ха-Негев" Израиля.
"Два самолета ВВС Израиля были нацелены на удары по двум военным объектам инфраструктуры террористической организации ХАМАС", - заявил он.
Силы безопасности Палестины подтвердили авианалеты и отметили, что удары были нанесены, по меньшей мере, по трем целям в районах городов Рафах и Газа.
О возможных жертвах и пострадавших в результате ракетных обстрелов и авиаударов не сообщается.
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