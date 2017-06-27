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Дальнее зарубежье 27.06.2017 09:40

ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа - источники

Самолеты израильских ВВС в ночь на вторник нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет по территории Израиля, сообщили СМИ со ссылками на официальные источники в Тель-Авиве.

Военный израильский источник отметил, что авиаудары стали "ответом на обстрел регионального совета в районе Шаар-ха-Негев" Израиля.

"Два самолета ВВС Израиля были нацелены на удары по двум военным объектам инфраструктуры террористической организации ХАМАС", - заявил он.

Силы безопасности Палестины подтвердили авианалеты и отметили, что удары были нанесены, по меньшей мере, по трем целям в районах городов Рафах и Газа.

О возможных жертвах и пострадавших в результате ракетных обстрелов и авиаударов не сообщается.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]