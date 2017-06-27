Нефть дорожает 4-ю сессию подряд, Brent у $46 за баррель

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов во вторник четвертую сессию подряд, трейдеры рассчитывают на значительное сокращение товарных запасов углеводородов в США, пишет MarketEatch.
Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск увеличилась на 16 центов (0,35%) - до $45,99 за баррель.
Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,12 (0,28%) - до $43,50 за баррель.
В понедельник обе марки завершили торги в "зеленой зоне ", Brent поднялась на $0,29 (0,6%), до $45,83 за баррель, WTI - на $0,37 (0,9%), до $43,38 за баррель.
"Нефть пытается нащупать твёрдую почву после обвала на прошлой неделе, - заявил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Поддержку оказывают разговоры о том, что на этой неделе можно ждать значительного сокращения предложения. Также мы слышим, что многие производители сланцевой нефти готовятся к снижению добычи".
По словам Ф.Флинна, тропический шторм "Синди", вызвавший частичную приостановку нефтедобычи в Мексиканском заливе на прошлой неделе, приведет к сокращению товарных запасов нефти в США на 4,5 млн баррелей, бензина - на 3 млн, а дистиллятов - на 2 млн баррелей.
Нефть может продолжить падение в краткосрочной перспективе, отмечает CNBC. Коммерческие запасы нефти сейчас на 26% больше, чем в среднем за последние пять лет. "Нефти на рынке очень много, я бы также ожидал и роста запасов бензина в ближайшее время", - заявил старший рыночный аналитик RJO Futures Фил Стрейбл.
Его компания прогнозирует снижение запасов нефти в США на 1 млн баррелей за прошлую неделю и ожидает падения цены WTI до примерно $40 за баррель - на 7% с прошлой пятницы.
По оценкам Thomson Reuters, обвал нефтяного рынка по итогам I полугодия в процентном выражении будет самым значительным с конца 90-х годов.
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