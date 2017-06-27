Генпрокурор Бразилии обвинил президента Темера в коррупции

Генпрокурор Бразилии Родригу Жано впервые в истории страны попросил Верховный суд предъявить действующему главе государства Мишелу Темеру обвинения во взяточничестве, сообщает ВВС.
М.Темер, как подозревает прокуратура, получил деньги от руководителей крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия Бразилии JBS, замешанного в коррупционном скандале.
В документе за подписью генпрокурора Р.Жано говорится, что Темер и его бывший советник Родригу Роша Лоурес "подменили исполнение важнейших обязанностей госслужащих незаконными действиями, которые выполнялись в их личных интересах".
В запросе генпрокурора в суд утверждается, что с марта по апрель этого года президент "получил для себя намеренно и через посредника Родригу Рошу Лоуреса незаконные блага в размере 500 тыс. реалов ($152 тыс.), предоставленные Жоэсли Мендонсой Батистой, президентом компании J&F Investimentos S. A.".
Эта компания владеет JBS S.A.
Обвинения генпрокуратуры Бразилии в адрес президента страны переданы судье Верховного суда, который теперь должен решить, может ли дело отправиться в нижнюю палату парламента страны. Согласно бразильскому законодательству, депутаты нижней палаты должны решить путем голосования, разрешить ли суду начать процесс против главы государства.
Если за разрешение проголосует две трети палаты, президента отстранят от должности на 180 дней, пока будет идти суд. Исполняющим обязанности главы государства на это время станет спикер нижней палаты Родриго Майя, союзник М.Темера.
Если в течение 180 дней с момента отстранения М.Темера от должности его признают виновным, он потеряет свой пост. Если судьи не смогут вынести приговор за это время или оправдают его, президент вернется к работе.
М.Темер пообещал доказать свою невиновность.
Ранее в июне Верховный избирательный суд признал невиновными М.Темера и бывшего президента Дилму Русеф в нарушениях при финансировании президентской предвыборной кампании 2014 года. Д.Русеф и М.Темера обвиняли в злоупотреблении политической и экономической властью перед выборами.
Азербайджан и Польша подписали ряд документов
Президенты Азербайджана и Польши провели встречу в расширенном составе
Президенты Азербайджана и Польши провели встречу один на один
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 2,4 млрд евро
Иран начал экспорт природного газа в Ирак
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 5 человек – МВД
Баку не позволит посеять в Азербайджане межрелигиозную дискриминацию
Проведение этапа Формулы-1 в Баку позволило увеличить число туристов, посетивших Азербайджан на 25% - Алиев
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»